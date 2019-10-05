Madenciler hakları için Ankara'ya yürüyor

Manisa’nın Soma ilçesinde , 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından Soma Holding ve Uyar Madencilik tarafından işten çıkarılan 3 bin 500 tazminatları aradan geçen 5 yılda ödenmedi. Haklarını alamayan maden işçileri, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde Ankara'ya yürüme kararı aldı. Yürüyüş kararı Soma Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Sendika avukatlarının itirazı sonucu Manisa 1. İdare Mahkemesi, kaymakamlığın kararını kaldırdı.

MADENCİ ANKARA YOLUNDA

Maden işçileri, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde Soma Cengiz Topel Meydanı'ndan yola çıkarak 10 gün sürecek Ankara yürüyüşlerini başlattı. Soma faciasında yaşamını yitiren 301 madencinin mezarını ziyaret eden işçiler, basın açıklamasının ardından yola koyuldu. Yapılan basın açıklamasında, 2004 yılından bu yana hükümet yetkililerinin, işçilerin mağdur edilmeyeceklerini ve kıdem ihbar tazminatlarının en kısa sürede ödeneceğini taahhüt etmelerine rağmen, sadece seçim zamanları ödenen 3 taksit dışında bir ödemede yapılmadığını vurgulandı. 5 yıllık süreçte sürekli oyalandıklarını belirten madenciler, "Biz işçiyiz, tarihimiz işçi hareketinin tarihidir. O tarih bize böyle bir tablo karşısında yürümeyi emrediyor. Ve biz karşımıza hangi yasak kararları çıkarırlarsa çıkarsınlar yürüyeceğiz" dedi.

BAKANLIĞIN ÖNÜNE YÜRÜYORLAR

Verilen sözlere rağmen haklarını alamadıklarını belirten madenciler, "Şimdi Artık Ankara’ya yürüme zamanı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde haklarımız için Yola çıkıyoruz. Yürüyüşümüz 10 gün sürecek ve 15 Ekim 2019’da Ankara’da Enerji Bakanlığı önünde olacağız. Haklarımızı almadan da mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Direne direne kazanacağız" açıklamasında bulundu.

Madenciler, Soma'da madende çalışırken hayatını kaybeden 301 maden işçisinin her biri için 1 km yürüyerek Ankara'ya ulaşmayı hedefliyor.