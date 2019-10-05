HDP önündeki eylemde 33’üncü gün; aile sayısı 53 oldu

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları dağa kaçırılan ailelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 33’üncü güne giren eylemde bugün, 4 yıl önce Bitlis Eren Üniversitesi’nde eğitim görürken kaybolan kızları Sümeyye (24) için Muş'tan gelen Süheyla ve Maşallah Yenilmez ile birlikte 53 aileye ulaştı.

‘HDP’DEN ÇOCUĞUMU İSTİYORUM’

Muş’tan gelen Süheyla ve Maşallah Yenilmez çifti, 2015’te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. Baba Maşallah Yenilmez, kızının kaybolmasında HDP’yi sorumlu tutarak, şunları söyledi:

“Çocuğum HDP yüzünden gitmiş. HDP ona önderlik edip, götürmüş. Ben HDP’den çocuğumu istiyorum. Bitlis Eren Üniversitesi’nde 2’nci sınıfta okuyordu. Kaybolmadan 3 gün önce annesini aramış. Eve geleceğim demişti, gelmedi. Gelmeyince şüphelendik. Daha sonra Bitlis’e gittim. Kızımı HDP’nin derneğine götürdüklerini öğrendim. Kızım inançlı bir insandı.”

Süheyla Yenilmez ise kızına kavuşmak istediğini ifade ederek, “Gelsin, Türk adaletine teslim olsun. Onu geri istiyorum. Orada yapamaz. Hiçbir şekilde haber alamadık. 4 yıl bitti. İstiyorum eve gelsin. Hayali okumaktı. Okumak istiyordu” dedi.