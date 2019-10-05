AKP'li Şirin Ünal'ın evinde şüpheli bir şekilde ölen Nadira Kadirova için kampanya başlatıldı

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova için Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği öncülüğünde bir kampanya başlatıldı.
“Nadira için adalet istiyoruz” sloganıyla yürütülen kampanyaya bir çok sosyal medya kullanıcısı da destek verdi.
Önce çocuklar ve kadınlar derneği öncülüğünde “Nadira için adalet istiyoruz” kampanyamıza siz de bir fotoğrafla destek verin. #oncecocuklarvekadinlar #nadiraiçinadalet #NadirayaNeOldu pic.twitter.com/OuYFkotIk0— oncecocuklarvekadinlar (@oncecocuklarve1) October 5, 2019
Önce çocuklar ve kadınlar derneği öncülüğünde “Nadira için adalet istiyoruz” kampanyamıza siz de bir fotoğrafla destek verin. #oncecocuklarvekadinlar #nadiraiçinadalet #NadirayaNeOldu pic.twitter.com/zCqkoXYn6M— oncecocuklarvekadinlar (@oncecocuklarve1) October 5, 2019
#oncecocuklarvekadinlar #NadiraKadirova https://t.co/rnBN4cCLDV pic.twitter.com/qjYqQ30uOo— oncecocuklarvekadinlar (@oncecocuklarve1) October 5, 2019
bu ölüm örtbas edilemez...nadira cinayeti aydınlatılsın, sorumluları yargılansın...— MustafaKemalErdemol (@mkerdemol) October 5, 2019
bu çağrıya siz de fotoğrafınızla birlikte katılın... pic.twitter.com/EHGbciuXns