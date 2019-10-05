AKP'li Şirin Ünal'ın evinde şüpheli bir şekilde ölen Nadira Kadirova için kampanya başlatıldı

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova için Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği öncülüğünde bir kampanya başlatıldı.

“Nadira için adalet istiyoruz” sloganıyla yürütülen kampanyaya bir çok sosyal medya kullanıcısı da destek verdi.

Önce çocuklar ve kadınlar derneği öncülüğünde “Nadira için adalet istiyoruz” kampanyamıza siz de bir fotoğrafla destek verin. #oncecocuklarvekadinlar #nadiraiçinadalet #NadirayaNeOldu pic.twitter.com/OuYFkotIk0 — oncecocuklarvekadinlar (@oncecocuklarve1) October 5, 2019

Önce çocuklar ve kadınlar derneği öncülüğünde “Nadira için adalet istiyoruz” kampanyamıza siz de bir fotoğrafla destek verin. #oncecocuklarvekadinlar #nadiraiçinadalet #NadirayaNeOldu pic.twitter.com/zCqkoXYn6M — oncecocuklarvekadinlar (@oncecocuklarve1) October 5, 2019