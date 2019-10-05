AKP'li Şirin Ünal'ın evinde şüpheli bir şekilde ölen Nadira Kadirova için kampanya başlatıldı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği öncülüğünde “Nadira için adalet istiyoruz” kampanyası başlatıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 5 Ekim 2019 Cumartesi, 16:39

[Haber görseli]AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova için Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği öncülüğünde bir kampanya başlatıldı.

“Nadira için adalet istiyoruz” sloganıyla yürütülen kampanyaya bir çok sosyal medya kullanıcısı da destek verdi.

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Şirin Ünal