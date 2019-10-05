Madencilerin yürüyüşüne müdahale

Jandarma ekipleri madencilerin yalnızca Soma Kaymakamlığı'ndan izin aldıklarını gerelçe gösrererek diğer il ve ilçelerdeeki mülki idare amirlerinden izin almaları gerektiğini gerekçe gösrererek yürüyüşe izin vermedi.

Maden işçileri ise uygulamanın keyfi ve tarminatlarını ödememeyen şirketlerin korunması için yapıldığını belirterek yürümek istediklerini söyledi. İşçiler, "Daha önce engelleri aştık, bugün de aşacağız. 3500 maden işçisinin tazminatları ödenmeden geri dönmeyeceğiz" diyerek Kırkağaç'ta oturma eylemine başladı.