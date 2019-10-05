Öğretmenlerin sorunları artıyor: Atanamayan öğretmenler kanayan yara

EĞİT-DER Genel Başkanı Mustafa Demir, 5 Ekim “Dünya Öğretmenler Günü"nde eğitim alanındaki sorunları değerlendirdi. Demir, "Öğretmenlerin mevcut iktidar döneminde reel gelirlerinde belirgin bir azalma söz konusudur. Devlet okullarında sözleşmeli ya da ücretli çalışan öğretmenlerin aldıkları ücretler ise tümden içler acısıdır. Bu öğretmenler devlet kapısında çalışıyor olmalarına karşın iş güvencesi ve mesleki güvenceden yoksundurlar" dedi.

'KANAYAN YARA'



Öğretmenlerin güvencesiz çalışma koşullarına da dikkat çeken Demir, "Özel okullarda çalışan meslektaşlarımızın durumları ise hem iş güvencesi hem aldıkları ücret hem de ücretlerini düzenli alamama gibi sorunlardan dolayı içler acısıdır. Atanamayan öğretmenlerin durumu ise toplumun ve ülkenin kanayan yarası olarak bir kenara bırakılmıştır" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLİK YOZLAŞTIRILDI'

Demir, "KHK’lerle mesleğinden ihraç edilen öğretmen ve öğretim görevlileri ise başlı başına bir ayıp ve sorun olarak karşımızdadır. Geçtiğimiz yıllar içinde öğretmenlerin ekonomik kayıpları ve sosyal sorunlarının artmasına ek olarak, mesleki saygınlıklarında da ciddi gerilemeler yaşanmıştır. Öğretmenlik mesleği, yıllardır izlenen politikalar nedeniyle dikkat çekecek ölçüde ve hızla yozlaştırılmıştır. Bunun için ülkemizde eğitim politikalarına yön verenler öğretmenlik mesleğinde ve eğitim alanında yaşanan sorunların, sürekli artarak çözümsüzlük noktasına yaklaşmasının tek sorumlularıdır" ifadelerini kullandı.