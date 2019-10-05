Pazarcı esnafı tezgahları boş açtı

Ümraniye Belediyesi, semt pazarında tezgah açan pazarcıların ödediği rüsumu 1000 TL'den 4000 TL'ye çıkardı. Kiralama hakkını kullanmayı da zorlaştırdı. Bu duruma tepki gösteren pazar esnafı ise belediyenin bu uygulamasına tepki göstererek tezgah açmadı. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar evlerine elleri boş döndü. Özellikle dar gelirli binlerce vatandaşın giyimden mutfağa bir çok ihtiyacını uygun fiyata karşıladığı İstanbul Anadolu yakasının en büyük semt pazarlarından biri olan Ümraniye Cumartesi Pazarı’nda hem esnaf hem de yurttaşlar adeta isyan etti. AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin uygulamasını protesto eden esnaf tezgahın üzerini boş bıraktı. Uygulamanın İstanbul’da sadece Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden pazar esnafı, tezgahlarda imza kampanyası başlatıp vatandaşlardan destek istedi. İlçe sınırları içinde 27 semt pazarı olduğunu ifade eden ve mevcut koşullarda hiç birinin açılamayacağını belirten esnaf, AKP’li belediyenin bu uygulamadan geri dönmesi gerektiğini dile getirdi.