Altın Kelebek'e tepki git gide büyüyor

Daha önce Altın Kelebek ödülünü alan İrfan Değirmenci, konuya ilişkin açıklama yaparak "Ben orayla davalıyım. Tazminat alacağım var. Altın Kelebek Ödülleri jurisi zaten taraflı. Ertuğrul Özkök, Cengiz Semercioğlu gibi isimler belirliyor. Böyle bir törende yer almak istemiyorum" dedi.

Adının silinmesini istediğini belirten Değirmenci, "Ben Kanal D'de çalışırken iki kere ödül aldım, birinde Gezi vardı elden verdiler. Diğerinde de Soma vardı. Birkaç gün sonra tören yaptılar. Memlekette her şey normalmiş gibi gösterinin devam edeceğini sandılar" şeklinde konuştu.

Fox TV sunucusu Fatih Portakal ve Habertürk TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz da "sonuçların önceden belli olduğu" iddiaları üzerine adaylıktan çekildiğini açıklayan isimler olmuştu.

GEZİ VE SOMA'YI ANMIŞTI

İrfan Değirmenci, bir öncekinde ödül aldığı Altın Kelebek töreninde Gezi Direnişi ve Soma Maden Katliamı'nı içeren konuşmasıyla gündem olmuştu.

Değirmenci, ödül töreninde şunları söylemişti:

"Bu benim ikinci Altın Kelebeğim. 2011'de yılın en iyi anchorman'i anons edilirken kalbim duracaktı, ben daha heyecanımı yenemeden Uğur Dündar aldı ödülü. 2012'de bu kez sıra bendedir diye beklerken sahneye ustam Mehmet Ali Birand çıktı. Bu onun son ödülüydü. 2013'te bu kez ödül benimdi ancak biliyorsunuz o uzun Haziran'da bu tören yapılamamıştı. Ve ben ilk Kelebeğimi sessiz sedasız almıştım Eylül ayında. Tören yapılamadı çünkü dışarıdaki sokakta, parklarda, kelebekler her zamankinden daha özgürdüler, daha renkliydiler, daha duyarlıydılar. Ve maalesef o kelebekler her zamankinden daha kırılgandılar. Ve bu yıl. Aslında Mayıs'ta yapılacaktı bu tören ancak yürekler kömür ateşi gibi yanerken, Soma'nın alevi yüzleri kavururken, biz de Haziran'a savrulduk. Ben bu kelebeği, ateşe uçan pervanelere, alın terini, emeği ve helal lokmayı yemeği bilen tüm güzel canlara armağan etmek istiyorum."