Mansur Yavaş'tan kadın emeğine destek



Zehra Varol başkanlığında Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşmede hem sözleşmeli üreticiliği destekleyeceğini hem de kooperatifin ürettiği salçayı EGO Mutfağı için satın alacağı sözünü verdi.

Bu kapsamda kadınların çalışma hayatına ve üretime katılımları, kırsal kalkınmayı teşvik ve şehir ekonomisini canlandırmak amaçlanıyor.

‘Kadın dostu kent Başkent’ sloganıyla yeni yönetim anlayışını hayata geçiren Başkan Yavaş’ın talimatıyla Ayaş Akkaya köyünde kadınların ürettiği 6 bin 300 kilogram salça, EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere satın alındı.

Kadın üreticilere desteğinden dolayı Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür eden Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, şöyle dedi:

"2007 yılında kadın çiftçilerle birlikte kooperatifi kurduk. Biz çiftçi, üretici kadınlar olarak tarlada yetiştirdiğimiz domateslerin piyasaya göre zaman zaman ziyan olması, tarlada kalması sebebiyle bir salça tesisi kuralım istedik. Bunun üzerine çalışmalar yaptık, proje hazırlığımız oldu. Geçen yıl ilk olarak deneme üretimimizi yaptık. Bu yıl ise, seri üretime geçtik. Başkan Mansur Yavaş üreticiyi, çiftçi kadınları desteklemek istediğini belirterek bizden salça alacağı sözünü verdi ve bu sözünü tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hikmetullah Evrensel ile de görüşmelerimizi yaptık. EGO Mutfağına salçalarımızı en kısa sürede göndereceğiz inşallah."