İntihar mı, cinayet mi?

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Suriye vatandaşı Vail El S. isimli çocuğun ilçede bulunan Acısu Mezarlığı’nın kapısına kendini asarak yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Çocuğun, Kartepe Türk Fransız Kardeşliği Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, öğretmeni ve sınıf arkadaşları tarafından dışlandığı için intihar ettiği iddia edildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olayın intihar mı, cinayet mi olduğunun araştırılarak aydınlatılmasını istedi. Vail El S.’nin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından intihar ettiği öne sürülen mezarlıkta toprağa verildi.

Olaya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kocaeli Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Vail El S.’nin okula gitmediği zamanlarda müezzinlik yaptığını söyleyerek “Yaklaşık 7 yıldır Suriyelilerle beraber uyum içinde yaşıyoruz. Öğrendiğim kadarıyla intihar eden çocuk, çok içine kapanık ve hassas bir çocukmuş. Neden intihar ettiğini bilmiyorum. Olay öncesi kimseye bir şey anlatmamış. Ailesi öğrenince şoka girdi. Ailenin herhangi bir maddi sıkıntısı yok” dedi.

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Vail El S’nin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4. sınıftayken ayın öğrencisi seçildiği öğrenildi. Vail El S’nin mezarlığa doğru yürüdüğü son anlar bir güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun intihar ettiği anı gösteren bir kamera kaydı ise yok.

Baba Mustafa Es S., çocuğunun okulda diğer çocuklarca “Suriyeli” denilerek dışlandığı iddiasını doğruladı. Vail’in olaydan bir gün önce okulda arkadaşlarıyla kavga ettiğini ve hırpalandığını söyleyen baba, “Yer kavgası olmuş, çanta asma mevzusundan. Kavgayı, olaydan sonra Türk arkadaşlarından duyduk” dedi. Baba, oğlunun ölümünün gerçekten intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu bilmediğini bunun araştırılması gerektiğini de söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “Bu acı olayın araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.