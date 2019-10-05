50 ton elmayı öğrencilere burs için bağışladı

Dernek Başkanı Cafer Yıldız, beraberindeki gönüllü 250 kişi ile elma hasadına başladı. Satılacak elmalardan elde edilecek gelirin tamamının ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verileceği belirtilirken, elma toplamaya Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, CHP Divriği İlçe Başkanı Hüsamettin Kırkayak ve mahallelerden halk da katıldı.