Ağabeyinin kucağındayken 3'üncü kattan düşen Çınar bebek öldü

Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralılar da var.