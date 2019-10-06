Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleriyle, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

Samsun ve Ordu çevreleriyle, Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin'de de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AFAD UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ilde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.