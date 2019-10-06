Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden akşam saatlerinde avlanmak için denize açılan Metin (37) ve Arda Ertekin (12), Nadir (35) ve Ayberk Özer (14) ile Erdoğan Koç (40) fırtınaya yakalandı.

Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar, kayalığın üzerine çıktı.

İhbarın ardından harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, fırtına nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Dalgalar nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, zodyak botla balıkçılara ulaştı. Ekipler de dalgalar yüzünden bölgede mahsur kaldı.

Çağrılan balıkçı teknesinden uzatılan halat zodyak bota bağlandı.

Zodyak bot tekneyle çekilerek mahsur kalan balıkçılar ile ekipteki 4 personel kurtarıldı.

Nadir Özer, yaptığı açıklamada, gece 22.00'de balık avlamak için denize açıldıklarını ancak fırtına ve dalgalar nedeniyle teknelerinin sürüklenerek kayalıklara vurduğunu söyledi.

Çok korktuklarını, ısınmak için ateş yaktıklarını ifade eden Özer, kurtarıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.