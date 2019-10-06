Erdoğan 'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Ekim 2019 Pazar, 11:06


[Haber görseli]Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ali Yerlikaya