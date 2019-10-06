30 metrelik viyadükten uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Küçükmelen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Şaban Kayacan idaresindeki 34 CGE 466 plakalı otomobil, yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak viyadükten aşağı uçtu.

Yaklaşık 30 metreden uçan otomobildeki sürücü Şaban Kayacan araç içinde sıkışırken, Şevval Ebru Kayacan araçtan dışarı fırlayarak yaralandı. Kazada Sebahat Kayacan (65) ve Fadime Akdoğan (73) ise olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü ile yaralanan Şevval Ebru Kayacan, sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.