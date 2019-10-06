İstanbul bugüne kadar ne badireler atlattı . Defalarca eşsiz mimarisi talan edilmesine rağmen hala vakarını ve ruhunu korumaktadır!— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 6, 2019
Umut ediyorum ki ;Talandan geriye kalan bütün tarihi yapıları ,Titiz Liyakat ile tekrar Büyülü silüetine döner! https://t.co/UcOtF2B5h3
Athena Gökhan'dan İstanbul'un Kurtuluşu mesajı
İBB, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 96. yıl dönümü için kutlama mesajı yayınladı. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile ''İstanbul bugüne kadar ne badireler atlattı. Defalarca eşsiz mimarisi talan edilmesine rağmen hala vakarını ve ruhunu korumaktadır! Umut ediyorum ki; Talandan geriye kalan bütün tarihi yapıları, titiz, liyakat ile tekrar büyülü silüetine döner!'' diyerek geçmiş döneme atıfta bulundu.
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Yayınlanma tarihi: 6 Ekim 2019 Pazar, 11:44