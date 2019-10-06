Athena Gökhan'dan İstanbul'un Kurtuluşu mesajı

İBB, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 96. yıl dönümü için kutlama mesajı yayınladı. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile ''İstanbul bugüne kadar ne badireler atlattı. Defalarca eşsiz mimarisi talan edilmesine rağmen hala vakarını ve ruhunu korumaktadır! Umut ediyorum ki; Talandan geriye kalan bütün tarihi yapıları, titiz, liyakat ile tekrar büyülü silüetine döner!'' diyerek geçmiş döneme atıfta bulundu.