Mansur Yavaş'tan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerini sevindirecek haber

“Öğrenci dostu bir Başkent” sloganı ile Ankara’da öğrenim gören öğrencilerin taleplerini dikkate alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren (yarın) 5 solo otobüs ücretsiz hizmet vermeye başlıyor.

ÖĞRENCİLERE EKONOMİK DESTEK

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde öğrenim gören öğrenciler, Metro İstasyonu çıkışından kampüs içine kadar 5 solo EGO otobüsüyle ücretsiz taşınacak.

Öğrencilerin ekonomis ine destek olmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Yavaş, ulaşım konusunda öğrencilerden gelen taleplerin karşılanması için EGO Genel Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Hazırlıklarını tamamlayan EGO Genel Müdürlüğü, ilk etapta 5 solo otobüsün metro çıkışından kampüs içine kadar ücretsiz servis yapması yönünde karar aldı.

Solo servisler, haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.