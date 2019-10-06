Sakarya'daki feci kazada ölü sayısı arttı

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Kazada yaralanan Hanım Solmaz, Miray Solmaz (14) ve şoför Erhan Dilek ise ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

D-650 kara yolunda seyir halindeki Erhan Dilek'in kullandığı 34 HY 2667 plakalı TIR, dün yol kenarındaki otobüs durağına çarpmış, sağlık görevlileri, durakta bekleyen Teyfik Solmaz (4) ile TIR'da bulunan Elif Erciyes'in (44) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Solmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda dün meydana gelen kazada yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Hanım Solmaz, yaşam mücadelesini kaybetti.

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