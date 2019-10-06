Gözaltına alınan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı hakkında karar

CHP İstanbul Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Ekim 2019 Pazar, 14:11

Büyük Ekoloji Mitingi'ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde yürüyüşe başlayan 'Kaz Dağları İstanbul Dayanışması Gönüllüleri'arasında bulunun CHP İstanbul Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş dahil 8 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP'li Murat Akbaş ve 7 kişi savcılıkta verdikleri ifadenin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltına alınanların serbest bırakıldığı haberini şu mesajıyla duyurdu:

"Kazdağları’na dikkat çekmek için yürüyüş yaparken gözaltına alınan 8 arkadaşımız savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı #KazdağlarıHepimizin #KazdağlarınaDokunma"

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Canan Kaftancıoğlu