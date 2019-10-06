Gözaltına alınan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı hakkında karar

Büyük Ekoloji Mitingi'ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde yürüyüşe başlayan 'Kaz Dağları İstanbul Dayanışması Gönüllüleri'arasında bulunun CHP İstanbul Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş dahil 8 kişi gözaltına alınmıştı.
CHP'li Murat Akbaş ve 7 kişi savcılıkta verdikleri ifadenin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltına alınanların serbest bırakıldığı haberini şu mesajıyla duyurdu:
"Kazdağları’na dikkat çekmek için yürüyüş yaparken gözaltına alınan 8 arkadaşımız savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı #KazdağlarıHepimizin #KazdağlarınaDokunma"