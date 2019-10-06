Eylülde en az 145, 2019’un 9 ayında ise en az 1320 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, eylül ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Türkiye’de 2019’un dokuz ayında en az 1320 işçi iş cinayetlerine kurban gitti.

Eylül ayında hayatını kaybeden 145 emekçinin 122’si ücretli (işçi ve memur), 23’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor. Ölenlerin 11’i kadın işçi, 134’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, eğitim, metal, konaklama ve genel işler işkollarında yaşandı. Ölen kadınların tamamı ücretli işçi/kamu çalışanı.

Dördü 14 yaş ve altında olmak üzere 6 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, gıda ve kâğıt işkollarında meydana geldi.

51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 42 emekçi bulunuyor: Orman, gıda, metal, inşaat, taşımacılık, gemi, konaklama, belediye ve genel işler işçisi. Bu konunun, emeklilik hakkı, EYT, bireysel emeklilik gibi konular içinde bütünsel olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Eylülde 9 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 4’ü Afganistanlı, 2’si Özbekistanlı, 1’i Azerbaycanlı, 1’i Rusyalı ve 1’i Ukraynalı oldu.Yılın ilk dokuz ayında ise en az 91 göçmen/mülteci işçi, çalışırken yaşamını yitirdi. Ölümler en çok tarım, inşaat, belediye/genel işler, ticaret/büro, taşımacılık, metal, gemi/tersane, gıda, enerji, madencilik ve konaklama/eğlence işkollarında yaşandı.

En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, yüksekten düşme, ezilme/göçük, kalp krizi, elektrik çarpması, intihar ve şiddet. Eylülde Türkiye’nin 48 şehrinde ise iş cinayeti yaşandı. Ölenlerin 3’ü sendikalı işçi, 142 işçi ise sendikasız.