Savcılık, bazı personele ayrıcalık tanınmasına ilişkin suç duyurusunu dikkate almadı

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), TRT’nin, bir kısım personele ayrıcalık tanıyarak atamalarının farklı kurumlara yapılmasını ve “istihdam fazlası” diye emekli ettiği personelin yerine yüzlerce yeni personel almasını yargıya taşıdı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sendikanın dilekçesini işleme koymadı. Savcılığın gerekçesinde, TRT’de yaşananların “suça konu teşkil etmeyen idari işlem niteliğinde olduğu” belirtildi.

Cumhuriyet’in duyurduğu TRT’nin tepki çeken uygulamalarını yargıya taşıyan Haber-Sen, TRT Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 2 Ağustos 2019’da yapılan başvuruya, 4 Eylül’de yanıt veren savcılık, “dilekçenin işleme konulmamasına” karar verildiğini sendika avukatı Meltem Salman’a tebliğ etti. Kararın gerekçesinde “Cumhuriyet Başsavcılığının idari işlemlerin yerindeliğini denetlemek gibi bir sorumluluğunun bulunmadığı, ceza hukuku açısından ortada suç teşkil eden bir eylem ve işlemin olmadığı” belirtildi.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Salman, TRT Yasası’nda olmamasına karşın 80 personelin “kendi isteği ile istihdam fazlası” yapıldığını ve ataması yapılan diğer 143 personele ise haber verilmeyerek “ötekileştirildiğini” anımsattı. Salman, “Kendi isteği ile istihdam fazlası olduğu gerekçesiyle bazı personelin ‘TRT’de iken almış oldukları mali haklarını alarak’ başka kurumlara geçmelerine imkan tanınmasının kamuyu zarara uğrattığı ve görevin kötüye kullanıldığı gerekçesi ile yaptığımız suç duyurusu işleme koyulmadı. Bir idari işlem hukuka aykırılığının yanı sıra suç da teşkil ediyorsa kime şikâyet edeceğiz” diye sordu.