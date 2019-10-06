Gar Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı

Başkentte terör örgütü IŞİD tarafından 10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı önünde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler, katliamın dördüncü yılında Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütleri başında anıldı. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen anmada, yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Grup adına açıklama yapan TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu, adı “Demokrasi Meydanı” olarak değiştirilen Gar Meydanı’na sembolik anıt yerine gerçek bir anıt yapılması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’yla fikir birliğine varıldığını belirtti. Topçu, bu doğrultuda hazırlanacak projenin belirlenmesi için TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim-Der ile uluslararası fikir ve tasarım yarışması düzenleyeceklerini ve Kasım 2019-Mart 2020 tarihleri arasında yarışmanın süreceğini belirtti.