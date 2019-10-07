15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde vurulan Gazi Eryılmaz: Örgütün gövdesi ayakta

Polis okulundan itibaren FETÖ ile her alanda mücadele ettiğiniz görülüyor. Bu süreçte sizi en çok yaralayan olay neydi?
Beni bu süreçte en çok yaralayan olay, bilinen FETÖ’cülerin görevden alınıp yerlerine getirilenlerin birçoğunun yine FETÖ’cü olması. Bu halen devam ediyor. Konuya ilişkin bilgisizlikleri çok yaralayıcı. İktidar, içinde bulundukları durumun vahametinin farkında değildi, hala değil. En büyük hata olayı asayiş sorunu olarak ele almaları. Çöplük patlamadan üstünün kapatılacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Tarihin çarkları buna müsaade etmedi. Mevcut kamu kurumları içerisinde 17-25 Aralık’tan sonra çok absürt ve komik olaylar yaşandı. Çünkü bu kadar büyük bir kalabalığı meslekten uzaklaştırmayı iktidar göze alamadı. Veya durumun üzerini kapatırım diye düşündü. 15 Temmuz’da bunun böyle üstünün kapatılamayacağı görüldü. Türkiye’deki kurumlar arasında FETÖ ile en düzgün mücadele yapılan kurum Emniyet Teşkilatıdır. Bütün eksikliklere rağmen. Her şeye rağmen yine de FETÖ ile en düzgün mücadele yapılan kurum Emniyet Teşkilatıdır.
"MÜHENDİSLERİ DİNLEYİP BİLGİLERİNİ KİMLERE VERİYORSUNUZ?"
15 Temmuz’dan sonra görevden alındılar. 17-25 Aralık’tan sonra müfettişler İstihbarat Dairesinde yaptıkları incelemede benim FETÖ tarafından yıllardır dinlendiğimi tespit edildi. Şikayetçi olmam için beni emniyete çağırdılar. İfademi vermek için gittiğimde yine FETÖ tarafından dinlenen Aselsan mühendisleri vardı. Bu mühendisler milli projeler hazırlıyor. Siz bunları dinleyip nereye bilgi veriyorsunuz? Aselsan Mühendislerinin şüpheli intiharını gördük, içlerinden birçoğu da yurt dışına gitti. Yani şu örnekle Türkiye’nin 30-40 yıllık birikimini yok ettiklerini görebiliyoruz. Bu yaralar sarıldı mı? Şimdi biz tekrar toparlamak için uğraşacağız.
‘FETÖ, İKTİDARDAN DAHA ÖNGÖRÜLÜ HAREKET EDİYOR'
FETÖ mücadelesinde yapılan görevlendirmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
17-25 Aralık ile 15 Temmuz arasında gelişen süreçte kurumlar içinde yapılan tayin ve atamaları FETÖ’den uzak olmayan cemaatler yaptı diyebiliriz. İktidarın FETÖ ile mücadele için görev verdiği birçok kripto unsur, yaptıkları tayinlerle gerçekten FETÖ’ye karşı mücadele edenleri uzaklaştırdı. 17-25 Aralık sonrası ilk dizaynı FETÖ ile zihniyet olarak pek de farkı olmayan başka cemaatler, özellikle Said Nursi kaynaklı olduklarını söyleyenler yaptı. Bugünkü hataların birçoğu da ilk başta yapılan yanlışlardan kaynaklanıyor. FETÖ aldığı darbe ile sendelemişken çözümlenecekken doğru kişiler doğru makamlarda değildi. Yani ilk düğme yanlış iliklenmişti.
FETÖ'NÜN RENKLENDİRME ÇALIŞMASI
Örnek vermek gerekirse, 17-25 Aralık operasyonunu gerçekleştiren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’ün görevden alınıp yerine Ömer Köse’nin getirilmesi. Çünkü Köse, Atayün’den daha azıllı FETÖ’cüdür. Yine İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın yerine atanan Saim Uslu’da ileri derece de FETÖ’cüydü. Sanırım FETÖ’ye benzeyen diğer cemaatler, iktidara isim tavsiye etti. İktidar da FETÖ ile mücadeleyi tavsiye edilen bu isimlere emanet etti. Bahsettiğimiz cemaatlerin de FETÖ ile bağı güçlü ve buna ‘FETÖ’nün renklendirme çalışması’ denilebilir. Çünkü onlar sadece cemaat olarak hareket etmez. Bu dindar yapılardan tutun da laik görünen çevrelere dahi renklendirmesini yapmıştır yıllar önce. FETÖ örgütü öngörülerini iktidardan maalesef ki daha iyi değerlendirip buna tedbir geliştirebilen bir örgüttür.
‘BU KONU ARAŞTIRILMADI!’
Renklendirme çalışmasını biraz açabilir miyiz?
FETÖ’nün Gürcistan imamlarından biri vardı: Hayati Küçük. 17-25 Aralık’tan sonra bu şahıs bir televizyon programında aslında kilit cümleyi söyledi ve Kürt kökenlileri Türkiye’ye çağırdı. “Siz artık cemaattesiniz ama değilsiniz” diyerek başka yerlerde görevlendirildiler. Yani bu kişi 2004-2005 yıllarında yurt dışında Kürtçe bilenleri topladı. O yıllar FETÖ’nün renklendirme çalışmasını hem dini hem laik çevrelerde yaptığı yıllar. Bunu siyasi ve bürokratik yetkililere de söyledim. Cemaat bu kişileri ne yaptı? Nerede görevlendirildi? Bu araştırıldı mı? Hala bu konuda bir çalışma yapılmadı. Bu olayın Türkiye’de çok iyi irdelenmesi gerekirken hiç incelenmedi.
‘AYNI YATAĞA GİRMİŞLER’
FETÖ’ye dair devlete, talep doğrultusunda ya da kendi isteğinizle herhangi bir bilgilendirmeniz oldu mu?
'SENİN GİBİLER GELİNCE BUNLARIN SESLERİ KISILIYOR'
Ben de bu konuda bizden faydalanmak ister diye düşündüm. Neden emekli olmamı tavsiye etsin ki! Sonra ‘Bak ben senin dosyanı okudum. Televizyonda yaptığın konuşmalarını takip ettim. (Emniyet Müdürlüğü binasını işaret ederek) Buradakilerin birçoğu FETÖ ile aynı yatağa girmişler. Senin gibiler gelince bunların sesi kesiliyor o yüzden sizi aralarında istemezler emekli ol sen’ dedi. 17-25 Aralık operasyonunun ardından bir arkadaşımla beraber Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden randevu alarak görüşmeye gittik. İsmini söylemek istemediğim kişi ile 4 buçuk saat konuştuk. Orada olaya bir asayiş sorunu gibi baktıklarını gördüm. O zaman kendilerine ‘Bu odaya gelecekler kafanıza silah dayayacaklar, sizi buradan sürükleyerek çıkaracaklar’ dedim. 15 Temmuz’da da aynen böyle oldu. Bu konuyu ciddiye almadılar. En büyük hataları bu oldu. Öte yandan, Cumhurbaşkanı danışmanlarından gelenler oldu. Ne yapılmasına dair bilgilendirme yaptım. Hatta yazılı bir rapor da sundum. Daha sonra o raporda yer alan bilgiler de kullanıldı. 15 Temmuz sonrasında hastanede yatarken gelip giden siyasiler oldu. Onlarla da elimizdeki bilgileri paylaştık. Bu devlet meselesi.
‘HEDEFLERİ ANTİ AMERİKANCILARDI’
FETÖ’nün istedikleri içinde ‘yargı’ ilk sırada mıydı?
Yargı özellikle Ergenekon, Balyoz süreci başlamadan önce 2005’le beraber tek tipleştirildi. Önce polis, asker, istihbarat birimleri arkasından da yargıya girdiler. FETÖ’nün bir sistemi var. FETÖ orta ikinci sınıfta evlerine aldığı çocukların en zekilerini askeri lisede, polis kolejlerinde yetiştirir. Buraya sokamadığı çocukları ise lisede takip eder ve beyin yıkama sürecini sürdürür. Yönlendirdikleri bölümler hukuk ya da siyasal bilimler fakültesi olur. Bu ülkede, Türk ulus devletini korumaya çalışanlar bir çuvala dolduruldu. Ergenekon, Balyoz gibi kumpaslarla ülke sarsıldı. Bunun başında millette Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı bir algı yaratıldı. ‘Dinsiz TSK’ gibi. Alt yapı çalışmalarına koyuldular.
'DÜNYA KAMUOYUNA ULUSALCI, KEMALİST, IRKÇI BİR ÖRGÜT VAR GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR'
'ZENGİN FETÖ'CÜYE BİR ŞEY OLMUYOR DA DİĞERLERİ YARGILANIYORSA BİR SORUN VARDIR'
Gelinen noktayı nasıl yorumluyorsunuz?
Peki alınması gereken önlemler neler?
Yargı içinde benim hesaplamalarıma göre halen en az bin 200 ile bin 500 arası FETÖ’cü olması lazım. 2014 tarihinde yapılan HSYK seçimlerinden de çıkarılan bir sayı vardı. Yargı içindeki FETÖ üyelerinin dışında kalan sosyal demokratlar, ülkücüler, muhafazakârlar, Atatürkçüler, milliyetçiler, dindarlar hepsi bir araya gelerek Yargıda Birlik Platformu’nu kurmuştu. O zaman FETÖ üyesi hâkim, savcı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile kıyasıya bir yarış olmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi günü ihraç edilen iki binden fazla yargı mensubunun tespitinde de bu seçim sırasında yapılanlar etkili olmuştu.
Bunun yanı sıra ByLock çok önemli bir konu. ByLock kullanımı konusunda şüpheye düşürüldüğümüz de bir gerçek. Bazı üst düzey bürokratların ByLock kullanmasına rağmen bir işleme tabii tutulmadığını biliyoruz. FETÖ ile iktidar 15 yıllık bir ilişkiye sahip. Bu süreçte ortaklıklar olmuş, kız alınıp verilmiş, torun doğmuş, beraber ticaret yapılmış… Burada şahsi kefaretler oluyor. Ama hukuk şahsi kefaretlere bakmaz, bakmamalı. Kriptolar hala görevlerini sürdürüyor. Bir de Diyanet ve YÖK FETÖ ile mücadelede topa girmedi ama bunlar sayesinde makam sahibi olanlar yerlerinde. Mücadele baştan revize edilmeli ve baştan yapılan hatalar düzeltilmeli. Bugün pişmanlıklarını dile getirenler var ama hesaplaşmadan helalleşmek yok.