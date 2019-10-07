15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde vurulan Gazi Eryılmaz: Örgütün gövdesi ayakta

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde tanktan açılan ateş sonucu Gazi olan eski Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, görevden alınan FETÖ’cülerin yerine yine aynı düşünceden insanların getirildiğini söyledi. FETÖ’yü kertenkeleye benzeten Fatih Eryılmaz, “FETÖ kuyruğunu bırakıp kendisi yok olan bir kertenkele gibi davranıyor. Devlet kuyruğu ile uğraşırken gövdesi yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle verilen mücadeleyi yeterli bulmuyorum”dedi. FETÖ ile mücadelede yine cemaat ve tarikatların kullanıldığını kaydeden Eryılmaz, FETÖ’nün yaptığı ‘renklendirme çalışmasının’ üzerine de gidilmediğini belirterek, “FETÖ ile mücadeleyi cemaatlerden tavsiye edilen isimlere emanet ettiler. Onlar sadece cemaat olarak hareket etmez. Dindar yapılardan tutun da laik görünen çevrelere dahi renklendirmesini yapmıştır”diye konuştu. Fatih Eryılmaz, sorularımıza şu yanıtları verdi:

Polis okulundan itibaren FETÖ ile her alanda mücadele ettiğiniz görülüyor. Bu süreçte sizi en çok yaralayan olay neydi? Beni bu süreçte en çok yaralayan olay, bilinen FETÖ’cülerin görevden alınıp yerlerine getirilenlerin birçoğunun yine FETÖ’cü olması. Bu halen devam ediyor. Konuya ilişkin bilgisizlikleri çok yaralayıcı. İktidar, içinde bulundukları durumun vahametinin farkında değildi, hala değil. En büyük hata olayı asayiş sorunu olarak ele almaları. Çöplük patlamadan üstünün kapatılacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Tarihin çarkları buna müsaade etmedi. Mevcut kamu kurumları içerisinde 17-25 Aralık’tan sonra çok absürt ve komik olaylar yaşandı. Çünkü bu kadar büyük bir kalabalığı meslekten uzaklaştırmayı iktidar göze alamadı. Veya durumun üzerini kapatırım diye düşündü. 15 Temmuz’da bunun böyle üstünün kapatılamayacağı görüldü. Türkiye’deki kurumlar arasında FETÖ ile en düzgün mücadele yapılan kurum Emniyet Teşkilatıdır. Bütün eksikliklere rağmen. Her şeye rağmen yine de FETÖ ile en düzgün mücadele yapılan kurum Emniyet Teşkilatıdır.

Emniyet içerisindeki FETÖ yapılanmasını ilk tespit eden kişilerdensiniz. Siyasi iktidarın FETÖ’yü terör örgütü olarak kabul etmeye başladığı andan sonra emniyet içinde neler yaşandı?





İktidarın FETÖ ile yollarını ayırma kararı 17-25 Aralık öncesinde oldu. Ama aralarında aşırı bir ilişki vardı. İktidar ve iktidarın getirdiği bürokrasinin her zerresi FETÖ’ydü. Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı’nın ifadeye çağrılmasından sonra bir dinleme krizi yaşanmıştı. O zamanın Başbakanı şimdi Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın aracının, evinin dinlendiğine yönelik bilgiler vardı. FETÖ’ye karşı atılan adımlara, ilk olarak Cumhurbaşkanın koruma ekibinin değiştirilmesiyle başlandı. Koruma ekiplerini görevden aldılar ama yerlerine getirilecek isimler için akıl aldıkları kişiler sağlam değildi. Her yönetim kendi sırlarını kendi içinde tutmak ister. İstihbarat Dairesi’nde istihbarat alt yapısına bakan mühendisler vardı. Sayısı 12’ye yakın çalışanın 7’sinin 17-25 Aralık’tan sonra işe alındığı öğrenildi. Bu süre zarfında elektronik sistemlere bakan mühendislerin hepsi FETÖ’cü.



"MÜHENDİSLERİ DİNLEYİP BİLGİLERİNİ KİMLERE VERİYORSUNUZ?"



15 Temmuz’dan sonra görevden alındılar. 17-25 Aralık’tan sonra müfettişler İstihbarat Dairesinde yaptıkları incelemede benim FETÖ tarafından yıllardır dinlendiğimi tespit edildi. Şikayetçi olmam için beni emniyete çağırdılar. İfademi vermek için gittiğimde yine FETÖ tarafından dinlenen Aselsan mühendisleri vardı. Bu mühendisler milli projeler hazırlıyor. Siz bunları dinleyip nereye bilgi veriyorsunuz? Aselsan Mühendislerinin şüpheli intiharını gördük, içlerinden birçoğu da yurt dışına gitti. Yani şu örnekle Türkiye’nin 30-40 yıllık birikimini yok ettiklerini görebiliyoruz. Bu yaralar sarıldı mı? Şimdi biz tekrar toparlamak için uğraşacağız.

‘FETÖ, İKTİDARDAN DAHA ÖNGÖRÜLÜ HAREKET EDİYOR' FETÖ mücadelesinde yapılan görevlendirmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 17-25 Aralık ile 15 Temmuz arasında gelişen süreçte kurumlar içinde yapılan tayin ve atamaları FETÖ’den uzak olmayan cemaatler yaptı diyebiliriz. İktidarın FETÖ ile mücadele için görev verdiği birçok kripto unsur, yaptıkları tayinlerle gerçekten FETÖ’ye karşı mücadele edenleri uzaklaştırdı. 17-25 Aralık sonrası ilk dizaynı FETÖ ile zihniyet olarak pek de farkı olmayan başka cemaatler, özellikle Said Nursi kaynaklı olduklarını söyleyenler yaptı. Bugünkü hataların birçoğu da ilk başta yapılan yanlışlardan kaynaklanıyor. FETÖ aldığı darbe ile sendelemişken çözümlenecekken doğru kişiler doğru makamlarda değildi. Yani ilk düğme yanlış iliklenmişti. FETÖ'NÜN RENKLENDİRME ÇALIŞMASI Örnek vermek gerekirse, 17-25 Aralık operasyonunu gerçekleştiren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’ün görevden alınıp yerine Ömer Köse’nin getirilmesi. Çünkü Köse, Atayün’den daha azıllı FETÖ’cüdür. Yine İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın yerine atanan Saim Uslu’da ileri derece de FETÖ’cüydü. Sanırım FETÖ’ye benzeyen diğer cemaatler, iktidara isim tavsiye etti. İktidar da FETÖ ile mücadeleyi tavsiye edilen bu isimlere emanet etti. Bahsettiğimiz cemaatlerin de FETÖ ile bağı güçlü ve buna ‘FETÖ’nün renklendirme çalışması’ denilebilir. Çünkü onlar sadece cemaat olarak hareket etmez. Bu dindar yapılardan tutun da laik görünen çevrelere dahi renklendirmesini yapmıştır yıllar önce. FETÖ örgütü öngörülerini iktidardan maalesef ki daha iyi değerlendirip buna tedbir geliştirebilen bir örgüttür. ‘BU KONU ARAŞTIRILMADI!’



Renklendirme çalışmasını biraz açabilir miyiz?



FETÖ’nün Gürcistan imamlarından biri vardı: Hayati Küçük. 17-25 Aralık’tan sonra bu şahıs bir televizyon programında aslında kilit cümleyi söyledi ve Kürt kökenlileri Türkiye’ye çağırdı. “Siz artık cemaattesiniz ama değilsiniz” diyerek başka yerlerde görevlendirildiler. Yani bu kişi 2004-2005 yıllarında yurt dışında Kürtçe bilenleri topladı. O yıllar FETÖ’nün renklendirme çalışmasını hem dini hem laik çevrelerde yaptığı yıllar. Bunu siyasi ve bürokratik yetkililere de söyledim. Cemaat bu kişileri ne yaptı? Nerede görevlendirildi? Bu araştırıldı mı? Hala bu konuda bir çalışma yapılmadı. Bu olayın Türkiye’de çok iyi irdelenmesi gerekirken hiç incelenmedi. ‘AYNI YATAĞA GİRMİŞLER’



FETÖ’ye dair devlete, talep doğrultusunda ya da kendi isteğinizle herhangi bir bilgilendirmeniz oldu mu?