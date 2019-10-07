Emekli Albay İbrahim A.: Rütbemi Gülen taktı

Ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İbrahim A., ifadesinde darbe girişiminin İstanbul ayağını organize eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli ile aynı örgüt evine gittiklerini söyledi.



İbrahim A., 1998’de üsteğmen olduğunu, o tarihte görüştüğü “Emin” kod adlı örgüt imamının kendisini Fethullah Gülen ile tanıştıracağını söyleyerek Altunizade’deki FEM dershanesinin 5. katına götürdüğünü ifade etti. İbrahim A., “Gülen salona girdi, toplu namaz kılındı ve sohbet vermeye başladı. Sohbet bitip salondaki kalabalık ayrılmaya başlayınca Emin beni Gülen’in kaldığı odaya götürdü. Gülen’e, ‘rütbe takılacak personel var’ dediler. Odaya girmeden önce, askeri kıyafetimden rütbeleri sökmüştüm. Elini öpmek istedim, öptürmedi. Emin, rütbeyi Gülen’e verdi. Gülen, rütbenin birini omzuma taktı, beni alnımdan öperek ‘TSK benim gözbebeğim, aynı yolda devam et’ dedi. Daha sonra bana kalem hediye etti ve oradan ayrıldık” ifadelerini kullandı.

Teğmene düşük not

Görüştüğü örgüt imamlarının kendisinden bazı teğmenlere düşük not vermesini istediğini, kendisinin de bu talimatları yerine getirdiğini aktaran İbrahim A., “Bu gibi durumlar birçok kere oldu. Sorumlu imamın sözü üzerine düşük not verdiğim için vicdanen rahatsız oldum” diye konuştu.

İbrahim A., “Komutanlık ve Karargâh Subaylığı (KOMKARSU) sınavını da örgütün kendisine verdiği soru ve cevaplar sayesinde kazandığını anlattı.