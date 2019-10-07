29 yıl önce katledilen ‘Aydınlanma savaşçısı’ Üçok anıldı

Demokratik Ordulular Platformu, katledilen hemşehrileri Akademisyen Bahriye Üçok ve POL-DER üyesi Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul’u anmak için dün akşam İstanbul Şişli Nazım Hikmet Kültür Evi’nde panel düzenledi. Moderasyonunu Hikmet Pala’nın yaptığı ve Merdan Yanardağ, Ayşenur Arslan, Elfin Tataroğlu, Ayhan Erdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı panele CHP İstahbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Kaftancıoğlu “Bana zaman zaman korkup kormadığımı soruyorlar. Kötülüğün iktidarda olduğu bir yerde korkmamanın tek bir yolu vardır o da halkın ve hakikatin yanında olmaktır. Biz bunları sevgili Bahriye Üçok’dan, Cevat Yurdakul’dan ve bu topraklarda insanca yaşamak için ailelerinden, evlatlarından ayrılmayı göze alanlardan öğrendik. Işıklar içinde uyusunlar” dedi.

Panelde konuşan Elfin Tataroğlu, Üçok’un irticaya karşı Atatürk devrimlerinin yanında yer aldı için katledildiğini belirterek, “Ortada bir katil var ama azmettirici bulunamıyor. İstihbarat örgütleri öldürmek istediğini öldürüyor” ifadelerini kullandı. Yanardağ ise“Cumhuriyet’in kendi kadroları sol korkusu ile bu insanların katledilmesine göz yumdu. Ülke bu hale bu süreçlerden sonra geldi. Dünyadaki tüm NATO ülkelerinde olduğuf gibi Türkiye’de de sol ile kontrgerilla eliyle savaşıldı. Cevat Yurdakul da halkın polisi olduğu için ve yolsuzlukların, dinci terörün üzerine gittiği için maalesef katledildi” diye konuştu.