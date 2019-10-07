Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Dün akşam saatlerinde Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden saatler sonra Washington'dan yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye, kısa süre içinde Kuzey Suriye'ye operasyon yapacak" denildi. Konuya ilişkin ilk değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur" ifadelerini kullandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi, 09:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dair Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye, kısa süre sonra Suriye'nin kuzeyine operrasyon düzenleyecek. ABD kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak“ denildi.

Konuya ilişkin ilk açıklama , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak" ifadelerine yer verdi.

Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.

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İbrahim Kalın