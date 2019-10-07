Memur-Sen Başkanı ile Eğitim-Sen Başkanı'nın maaş farkı: 8 kat

Bu gelişmeler üzerine sendika başkanlarına yapılan 'maaşlarınızı açıklayın' çağrısına Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan karşılık verdi. Aydoğan, sosyal medya hesabı üzerinden maaş bordrosunu paylaştı. Buna göre Aydoğan'ın maaşı kesintiler sonrası 4206 TL'ye denk geliyor.

Aydoğan, maaşını "Vazgeçilmez ilkemizdir! “Eğitim Sen tüzüğü madde 59: Görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar.” “Huzur aidatı” vb. isimler altında hiçbir ayrımcı uygulamayı kabul etmeyiz." notuyla paylaştı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 800 bin liralık Audi A6'ya, 6 yönetim kurulu üyesi de tanesi 230 bin liraya alınan ‘Passat'lara biniyor.

Vazgeçilmez ilkemizdir!

“Eğitim Sen tüzüğü madde 59: Görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar.”

“Huzur aidatı” vb. isimler altında hiçbir ayrımcı uygulamayı kabul etmeyiz. pic.twitter.com/nP1yCZA0v3 — Feray AytekinAydoğan (@ferayayd) October 5, 2019

Kaynak: Birgün