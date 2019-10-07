Mansur Yavaş duyurmuştu, Ankara Barosu'ndan destek geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM Kavşağı'na selefi İbrahim Melih Gökçek tarafından yaptırılan ‘kol saati’ heykelinin yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini temsil eden bir anıt yapılacağını duyurmuştu.

Yavaş, TBMM Kavşağı'nda yapılan çalışmalarla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Eski saat heykelinin bulunduğu alana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişini temsil eden bir anıt yapacağız. ‘Atatürk’ün başkentine yakışır bir Ankara’ gayemiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Ankara Barosu da Yavaş'ın Atatürk’ün Ankara’ya gelişini temsil eden anıt yapılacağını duyurması üzerine masraflarını tüm Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlar tarafından karşılanacağını açıkladı.

Ankara Barosu’nun resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Barosu Avukatları olarak Ankaramıza yakışacak olan bu anlamlı projenin masraflarını üstlendiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının anısını ve kazanımlarını yaşatmayı kendimize borç biliriz.”

“Projenin masrafları baro bütçesinden değil kısa zaman sonra yöntemi açıklanacak baromuz üyesi meslektaşlarımızın katkısına açık bağış kampanyası ile karşılanacaktır.”