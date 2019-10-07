Bahçeli'nin danışmanı küfür etti, Semih Yalçın retweetledi

Gazeteci Selahattin Önkibar Odatv’de kaleme aldığı yazıda, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hastalığının ciddi olduğu iddiasını ortaya attı. Önkibar “Ankara’da siyaseti yakından izleyen herkes biliyor, Devlet Bahçeli hasta yani ciddi rahatsızlıkları var” diye yazdı.

Önkibar, İzzet Ulvi Yönder’in Bahçeli’nin veliahtı olacağını ileri sürdü.

Bunun üzerine Önkibar’ın yazısını sosyal medya üzerinden alıntılayan Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çicek şu sözleri sarf etti:

“Bunun rospi çocukluğu anadan, babadan değil, karakterinden… Türkiye gazetesinde iken büyük bir beyin ameliyatı olmuştu. Bunun beynini yerine koymayı unutmuşlar, şerefi, haysiyeti de tamamen bedeninden çıkarmışlar”

MHP Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın da Yıldıray Çiçek'in o sözlerini retweet etti.





Selahattin Önkibar yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

35 yıldır bu tür haberlere imza atan Ankara gazetecisi olarak MHP’lilerin “Bahçeli hasta” haberlerine gösterdiği alınganlık ve tepkiyi anlamak mümkün değil.

İnsani bir hal olan hastalığı zaaf görüp saklamak akıl alacak şey değil!

En vahimi MHP’lilerin bilinen tepki ve ceberrutlukları sebebiyle gazeteciler Bahçeli ile alakalı değil hasta olduğu haberi, hiç bir konuda kalem oynatamıyor.

Oysa Ankara’da siyaseti yakından izleyen herkes biliyor, Devlet Bahçeli hasta yani ciddi rahatsızlıkları var.

Hayır hastalığı soğuk algınlığı değil zira öyle olsa Bahçeli hastane hastane gezip farklı doktorların fikrine müracaat etmez, dahası çok önemsediği TBMM’nin açılışında mutlaka Meclis’de olurdu.

Onu muayene eden doktorlardan birinden sızan bilgiye göre Bahçeli’nin sorunu kalp ve bazı organ yetmezlikleri.

Bu vesile ile kendilerine sağlık dileklerimizi iletelim ve kulis fısıltılarına geçelim.

Evet iddialara göre Devlet Bahçeli hastalık sebebiyle bu aralar ikilem içinde yani çekilme ve çekilmeme noktasında imiş!

Bütün liderler gibi son nefese kadar postta oturma duygusu hala egemenmiş ki, hasta yatağından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine kendi adıyla yazılı açıklama yaptırması bunun yansıması. (Tele 1)