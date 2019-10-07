Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs tutuklandı

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Mersin'de bir sitede çıkan tartışmada küçük bir çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şahıs tutuklandı.

Tepki çeken görüntüler üzerine gözaltına alınan N.K. hakkında çıkarıldığı Mersin Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verilmiş, bu karara Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında site sakini N.K'nin 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yakalama kararının ardından şüpheli N.K'nin çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Mersin'de bir sitede çıkan tartışmada küçük bir çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şahıs tutuklandı.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…