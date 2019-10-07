Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs tutuklandı

Mersin'de bir sitede çıkan tartışmada küçük bir çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şahıs tutuklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yakalama kararının ardından şüpheli N.K'nin çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında site sakini N.K'nin 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.
Tepki çeken görüntüler üzerine gözaltına alınan N.K. hakkında çıkarıldığı Mersin Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verilmiş, bu karara Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.