Annenin feryadı yürek yaktı: Saçların uzun seni ısıtır...

Olay, dün öğleden sonra, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi Çatalan Köprüsü'nde arkadaşı Sefa İ. ile dolaşan Sultan Nur Mantaş, henüz bilinmeyen bir nedenle 8 metre derinlikteki suya düştü. Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için suya atladı ancak bulamadı. Durumu fark eden çevredekiler, Sefa İ.'nin de suda çırpındığını gördü. Sefa İ. iple çekilerek sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa İ., sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, su altı polisleri de gölde Sultan Nur Mantaş'ı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda kısa sürede Mantaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan genç kızın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'SAÇLARIN UZUN SENİ ISITIR'

Olayın ardından Mantaş'ın cenazesi otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Kızının cenazesinin bekleyen anne Fatma Mantaş, gözyaşı dökerek, "Kızım gelinlik giyecektin, kefen giydin. Soğuk odalarda ne işin var. Saçların uzun seni ısıtır" dedi. Cenaze aracına binen anneyi yakınları sakinleştirdi. Genç kızın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.