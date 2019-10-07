Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji uyardı! Marmara için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
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Yayınlanma tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi, 13:00