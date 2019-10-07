Meteoroloji uyardı! Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi, 13:00

[Haber görseli]Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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