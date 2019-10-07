Woman TV'de 1'nci yıl lansmanı

Geceye Woman TV sahibi Recep Canpolat, Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt, Genel Müdür Ali Güven, Yapımcı Peyvend Öksüz, Woman TV Kurumsal İletişim Müdürü Gülcan Tuğ, Woman TV Satış Müdürü Ozan Demirdöven, Ege Perla AVM Müdürü Ersin Bal, İş GYO Satış Pazarlama Grup Başkanı Gülfem Tandoğan, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in de aralarında olduğu iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı.

Tanıtım kokteylinde konuşan Woman TV Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt, kadınlara özel idealist bir proje olan Woman TV'yi İzmirliler'le buluşturdukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Bir yıl süre boyunca çok değerli konuklar ağırladıklarını ve yayınlarında önemli konulara yer verdiklerini dile getiren Özyurt, “Bugün burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Artık yalnız değiliz, gün geçtikçe daha da kalabalıklaşıyoruz. Bugüne dek binlerce saat yayın yaptık. Bizleri izlemeniz ve destek olmanız çok önemli. Ekranımızı kendi evinizmiş gibi görün. Birlikte daha güzel yayınlara imza atmak için hepimiz var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Woman TV'de bir İzmir klasiği haline gelen “Peyvend İle Kalbim Ege”de programının yapımcısı, sunucusu Peyvend Öksüz de bu kanalın kurulmasında ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederek, İzmirliler'in giderek artan ilgi ve desteğinin kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını söyledi. Geceye katkılarından dolayı Ege Perla Genel Müdürü Ersin Bal ve Bortar Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Küçükkurt'a da birer teşekkür plaketi verildi.