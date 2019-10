İstanbul Tıp Fakültesinin öğrenci meydanında toplanan öğrenciler, tiyatral bir eylem gerçekleştirerek can güvenlikleri için alınacak tedbirlere dikkat çekti. Öğrenciler, baretlerini ve önlüklerini giyerek gerçekleştirdikleri mizansende, depremde yaşadıklarını tekrardan sergiledi. Öğrenciler, mizansen boyunca düdük çalarak cenin pozisyonu aldı. Can güvenliklerinin peşinde olduklarını vurgulayan öğrenciler, “Hayat veren bir kurumda can vermek istemiyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Deprem yaşadıkları korkuları bir daha yaşamamak istemediklerinin altını çizen öğrenciler, inşaat çalışmalarının yapıldığı binaların yanında yemek zorunda kaldıklarını vurguladı. Önce öğrenci taleplerinin yerine getirlmesini söyleyen Tıp Fakültesi öğrencisi “Bir haftada eylem yapıyoruz. Ama yetkililerin kısa vaadede bir çalışma yaptığını göremedik. Şu anda can güvenliğimizin olup olmadığını bilmiyoruz. Büyük bir belirsizlik var. Hayat veren bir kurumun binaları depreme dayanıklı değil. Bu çok yanlış bir durum. Can güvenliğimiz sağlanmadığı için bu mizanseni gerçkleştirdik. Bir an önce can güvenliğimiz sağlanmalı” ifadelerini kullandı. Eylem yaptıkları için okul yönetimin baskı uyguladığını belirten öğrenciler ,“Kimseden korkmuyoruz. Can güvenliğimiz sağlanmalı” diyerek eylemi sonlandırdı.