RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de yaşananlar tam bir skandaldır'



Medya Ombudsmanı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Faruk Bildirici, TV8’de yayımlanan O Ses Türkiye programında RTÜK’te çalıştığını belirten yarışmacı Fethi Ahmet Fırat ile jüri üyeleri arasında geçen diyaloğu eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Bildirici, "O Ses Türkiye programında 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır. F.A. Fırat adlı katılımcı, 'RTÜK çalışanı' olduğunu açıklayınca Acun Ilıcalı, 'İlk defa hani RTÜK ile ilgili bir konuda biz bu tarafa geçmiş olduk. Ama tabii ki maç 5-1 bitebilir. O yüzden gol atmasak daha iyi olur' demiştir" ifadesini kullandı.

Bildirici şöyle devam etti:

"Sanırsınız bu kişi, RTÜK’ü temsilen yarışmaya katılmış. Beyazıt Öztürk de 'Yok ben zaten korktum' diye ekleyerek RTÜK’ten olduğu için bu yarışmacının kayırılması gerektiği mesajını aldığını ifade etmiştir.

Bununla da kalmamış, RTÜK çalışanı Fırat, 'RTÜK üyesi değilim, RTÜK’te çalışıyorum. Onu da yapacağız inşallah. 2 yıl sonra inşallah RTÜK üyesi olarak da sizi RTÜK’te misafir olarak ağırlamak isterim' diye konuşmuştur.

O Ses Türkiye programında 5 Ekim'de yaşanan tam bir skandal. Katılımcı, RTÜK çalışanı olduğunu açıklayınca Ilıcalı “İlk defa RTÜK ile ilgili bir konuda bu tarafa geçmiş olduk. Ama maç 5-1 bitebilir. Gol atmasak daha iyi olur” demiş. Sanırsınız bu kişi RTÜK'ü temsilen katılmış! pic.twitter.com/LxJGKdaXrA — Faruk Bildirici (@farukbildirici) October 7, 2019

Bu sözler üzerine Acun Ilıcalı 'Beyaz ‘iki yıl sonra geliyorum hazır ol’ diyor yani' ifadesini kullanmıştır. RTÜK olarak, denetlemekle yükümlü olunan bir kanalın yarışmasına bir RTÜK çalışanının Üst Kurul Başkanının teşviki ile gönderilmesi kesinlikle etik değildir. Üstelik RTÜK çalışanının, Acun Ilıcalı’nın RTÜK ziyaretlerini ve Üst Kurul’un düzenlediği toplantılarda bulunmasını yarışmaya katılabilmek için fırsat olarak kullandığı da kendi ifadelerinden anlaşılmıştır.

RTÜK Kurumsal Etik İlkeleri’ne göre, tüm amir ve çalışanlar kamu görevlisi olmanın saygınlığına yakışacak şekilde hareket etmeli ve kurumsal konumlarını kullanarak, yayın kuruluşlarından kişisel taleplerde bulunmamalıdır.

Böyle bir tablonun ortaya çıkması ve bu konuşmalar, bütün televizyonlara eşit mesafede durması gereken RTÜK adına üzücü. Çok da sakıncalıdır. RTÜK çalışanının derhal bu yarışmadan çekilmesi ve bu gelişmelerin kurum içerisinde incelenmesi gerekir."

Kaynak : Sputnik