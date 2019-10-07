Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

Burdur MAKÜ'de öğretim görevlisinin bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu ifade edildi. Üniversitede öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın Twitter kullanıcısı "Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" mesajını paylaştı. Taciz ve tecavüz girişimi iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından MAKÜ Rektörlüğü soruşturma başlattı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart 2019 tarihinde konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldığı ve söz konusu öğretim görevlisinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile YÖK’e bildirildiğine dikkat çekildi.

DİSİPLİN PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre MAKÜ’den iletilen dosya bu hafta perşembe günü yapılması planlanan ‘YÖK Yüksek Disiplin Kurulu’ toplantısında görüşülecek. Yüksek Disiplin Kurulu, öğretim görevlisi ile ilgili cinsel taciz iddialarını değerlendirmeye alacak ve rektörlüğün teklif ettiği ‘kamu görevinden çıkarma’ cezasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

NE OLMUŞTU?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli öğretim üyesinin, kadın öğrencilere taciz ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın kullanıcının Twitter'daki hesabından "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar kısa sürede yayıldı.

Öğrenci yaptığı paylaşımlarda, "Ben sesimi çıkardığımda ardımdan bir kaç kadın daha sesini çıkarmaya cesaret buldu. Bu süreçte 2 hoca arkamızda durduğu için onlar dahil biz mağdur olan öğrencilere de karalama, yıldırma politikası uygulandı.." ifadesini kullandı.

İddialar üzerine MAKÜ Rektörlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada olayla ilgili disiplin soruşturması açıldığı, bahsi geçen öğretim görevlisinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası verilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) bildirildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İddialarla ilgili MAKÜ Rektörlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada çıkan üniversitemizde meydana geldiği iddia edilen olaylar ile ilgili haberler üzerine, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Rektörlüğümüze gelen bir ihbar üzerine, 5 Mart 2019 tarihinde ivedi olarak disiplin soruşturması açılmış olup, bahse konu iddiaların niteliği ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği soruşturma hassasiyetle tamamlanmıştır. Akabinde, disiplin soruşturması sonucunda hakkında soruşturma yapılan kişinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile tecziyesi teklif edilmiş, durum gereği için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) bildirilmiştir. Sürecin en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca disiplin soruşturması başlar başlamaz, sonucu beklenmeksizin 12 Mart 2019 tarihinde durumun hassasiyeti dikkate alınarak, konu ivedilikle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiş ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli soruşturma süreci devam etmektedir."

KONUŞMA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

T24'te yer alan habere göre, konuyu Twitter'a taşıyan öğrencinin ardından başka kullanıcılar da bahsi geçen öğretim görevlisinin tacizine uğradığını belirtti. Kullanıcılar öğretim görevlisiyle olan Whatsapp konuşmalarını paylaştı: