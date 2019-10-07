Yiğit Bulut'tan geri vites! Paylaşımlarını sildi!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, kişisel Twitter hesabında Bahçeli’nin tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı hedef almış, "Bülent Ecevit’i de ona teslim etmişlerdi, Eğer Sayın Bahçeli hala oradaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli" demişti.
Yiğit Bulut’a paylaşımları sonrasında MHP’den sert tepki geldi. Mehmet Haberal’ın oğlu MHP Milletvekili Erkan Haberal da tepki gösterenler arasındaydı.
Erkan Haberal, Yiğit Bulut’a “Sarhoş, ayyaş” diye seslendi.
Yiğit Bulut tepkiler üzerine Twitter hesabından Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin mesajlarının tamamını sildi.
Bulut, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı: