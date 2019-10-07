Yiğit Bulut'tan geri vites! Paylaşımlarını sildi!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başkent Üniversitesi Hastenesi'nde tedavi görmesine ilşikin olarak yaptığı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı hedef alan paylaşımlarını sildi. Yiğit Bulut yaptığı açıklamada paylaşımlarını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan gelen telkinler üzerine sildiğini belirtti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi, 15:49

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, kişisel Twitter hesabında Bahçeli’nin tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı hedef almış, "Bülent Ecevit’i de ona teslim etmişlerdi, Eğer Sayın Bahçeli hala oradaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli" demişti.

Yiğit Bulut’a paylaşımları sonrasında MHP’den sert tepki geldi. Mehmet Haberal’ın oğlu MHP Milletvekili Erkan Haberal da tepki gösterenler arasındaydı.

Erkan Haberal, Yiğit Bulut’a “Sarhoş, ayyaş” diye seslendi.

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Yiğit Bulut tepkiler üzerine Twitter hesabından Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin mesajlarının tamamını sildi.

Bulut, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Mehmet Haberal, Yiğit Bulut, Erkan Haberal