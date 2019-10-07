Mimar Sinan Üniversitesi’nde eylem: Rektörün kararlarını tanımıyoruz

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci’nin, Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi Müdürü Prof. Asiye Korkmaz’ın atamasını yapmaması ve müdürlüğü kendi üzerine alması, öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler tarafından protesto edildi. Üniversitenin Balmumcu kampüsünde açıklama yapan öğrenci ve mezunlar “Rektörün kararını tanımıyoruz” dediler.

MSGSÜ Sinema-TV Merkezi’nde gerçekleşen basın açıklamasında, grup adına ortak basın metnini mezun İsmail Orhan Toraman okudu. Toraman, Prof. Asiye Korkmaz’ı disiplin soruşturması nedeniyle görevden alarak “İnceleme süreci tamamlandığında müdürlük sinema/televizyon alanında uzman bir hocaya devredilecektir” açıklaması yapan Rektör İnci’nin, merkez yönetmeliğinin 8. maddesinde belirtilen “İlgili eğitim yapan birimde görevli öğretim elemanları arasından seçilir” ibaresini atlamaya çalıştığını belirtti.

Bildiri yayınlamışlardı

Öğrenciler ve mezunlar, geçen günlerde de rektör İnci’nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema TV – Merkezi’nde yönetimi üzerine alması üzerine öğrenciler ve mezunlar bir bildiri yayınlamış, “Yerleşkemizde uygulanan bu haksızlık ve usulsüzlükler karşısında her türlü yasal süreci derhal başlatacağız ve takipçisi olacağız” demişlerdi. Rektör Prof. Dr. Handan İnci ise “Sinema TV Bölümü’nün Sevgili Öğrencileri” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamayla, müdürlüğün de yönetimi üzerine almak gibi bir niyeti olmadığını, suç duyurusu sürecinin tamamlanmasını beklediğini, Prof. Korkmaz’ın görev süresinin bittiğini, hakkındaki suç duyurusu nedeniyle de yeniden atamasının yapılmadığını söylemişti.