Hillary Clinton'dan Erdoğan ve Trump için sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'nin sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme zamanı geldi. IŞİD'le Türkiye, Suriye, İran, Rusya ve Kürtler ilgilenmeli" açıklamasına seçimlerde Donald Trump'ın rakibi olan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoağn ve Rusya Devlet Başkanı Putin için 'otoriter lider' ifadesini kullanan Clinton Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Açık olalım: Başkan, sadık müttefiklerimiz ve Amerika'nın kendi çıkarlarına rağmen Türkiye ve Rusya'nın otoriter liderleriyle saf tuttu. Kararı hem Kürtlere hem de görev yeminine yönelik mide bulandırıcı bir ihanet."

Let us be clear: The president has sided with authoritarian leaders of Turkey and Russia over our loyal allies and America’s own interests. His decision is a sickening betrayal both of the Kurds and his oath of office.