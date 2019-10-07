Trump'a yakın Senatör'den 'önerge' çıkışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde bir araya geldiği ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, kararı ‘fevri’ olarak nitelendirdi ve geri alınması için önerge sunacağını söyledi.

‘Fox & Friends’ isimli programda konuşan Graham, “Umarım bunun benim fikrime göre ne kadar dar görüşlü ve sorumsuz bir karar olduğu konusunda net olabilmişimdir” dedi. IŞİD’in mağlup edilmediğini kaydeden Güney Carolina Senatörü, bunun aksinin Trump yönetimi tarafından söylenen ‘en büyük yalan’ olduğunu savundu.

'ÖNERGE VERECEĞİM'

Graham, Senato’ya Trump’ın Suriye’den çekilme kararına karşı çıkan ve bu kararın geri alınmasını amaçlayan bir önerge sunacağını ve her iki partiden de güçlü destek beklediğini sözlerine ekledi.

Graham, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, Trump’ın kuzey Suriye ile ilgili kararının detaylarını bilmediğini ancak basına yansıyanların doğru olması halinde bunun ‘cehenneme giden yolun taşlarını döşemek’ anlamına geldiğini söyledi.