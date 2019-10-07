Ataerkil üçlü

Kadın cinayetlerinde artış 4 yıldır sürüyor, 9 ayda 354 kadın öldürüldü; eylül ayında 53 kadın cinayetiyle rekor kırıldı. “Kadın cinayetleri” son yılların en büyük sorunu ama tehlike sokakta değil, evin içinde; kadınları en yakınları öldürüyor: Kocaları, sevgilileri, babaları, ağabeyleri, yakın akrabaları. Bu şiddet neden önlenemiyor, neden artarak yükseliyor? Kadınları nasıl korumalı? İstanbul Üniversitesi hukukçu öğretim üyesi, Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Bahadır Erdem, Yanındayız Derneği’nin de üyesi olarak kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece kadınların değil, erkeklerin de işi olduğuna inandığı için bu kez ona sorduk.

UYGULAMADA SORUN VAR

Bahadır Hoca, kadını ve çocuğu koruyan mevzuat, metin ve hakların iyi ama uygulamanın sorunlu olduğu görüşünü paylaşıyor. “6284 sayılı Ailenin Korunması Kanunu’nun uygulayıcıları polis + savcı + hâkim, aynı ataerkil erkek toplumunun üyesi. Kadına evde kayınpederi tecavüz ediyor, çocuğu babası, amcası istismar ediyor. Bu tecavüz ve ensestten ailenin haberi var ama korkudan ve utandıkları için tepki yok, saklıyor, gizliyorlar. Kadının, annenin isyan etmesi için korkmaması lazım. Korkuyor, çünkü aile ve düzen bozulacak. Adam hapse girerse hayatla tek başına mücadele edecek. Hatta bırakın ekonomik yetersizliği, etrafını çevreleyen yasaklar olmadan yaşama alışkanlığı ve güdüsü yok. Zaten şiddeti, dayağı olağan görüyor, bu sadece kırsalda değil, İstanbul’un göbeğinde bile böyle olabiliyor.

NEFRET SUÇU

Kolluk ve adalet neden yetersiz?

Polis, savcı ve hâkim üçlüsü de bu aile yapısından geldiği, bu eğitimle yetiştiği için ihbarı ciddiye almıyor, tehlikeyi algılayamıyor. Suçlunun korunması açılan davada da devam ediyor. 10 mahkemenin 8’inde ceza indirimi veriliyor. İlk ifadesinde “Öldürdüm” diyen adam mahkemede “pişmanım” diyor ya da “Erkekliğime laf etti, beni tatmin edemiyorsun dedi” gibi iftira atıyor ve indirim alıyor.

Erkek neden öldürüyor?

Kadın isyan ettiği, erkeğe karşı çıktığı için. Çalışmak istediği, boşanmak istediği, özgür yaşamak istediği ve bu köleliğe karşı itiraz ettiği için.

Yani bu bir iktidar kavgası. Peki, kanun buna niye hoşgörülü?

Ceza Kanunu’nda bunun “nefret Suçu” olarak düzenlenmesi ve “kadın cinayeti” olarak tarif edilmesi gerekiyor. Terör suçlarında indirim yok. Kadına şiddet topluma daha mı az zarar veriyor? Hâkimler kanunda var diye karısını 40 yerinden bıçaklamış, yetmemiş kurşunlamış adama indirim veriyor. Kadın hâkim bile kanunun korumasına sığınıyor. Savcı ve hâkimler bu konuda eğitilmeli ama indirimler de kaldırılmalı.