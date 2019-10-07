'THY bu ayrımcılığa hemen son vermeli'

Türk Hava Yolları’nın (THY), yolcuların şikâyetlerine karşın Cumhuriyet’in de aralarında bulunduğu muhalif gazeteleri uçaklarda dağıtmamasına basın meslek örgütleri tepki gösterdi. THY yönetiminin bu ayrımcı tutumdan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini belirten meslek örgütleri, “Bu durum halkın haber alma ve bilgilenme hakkına karşı duruştur. THY’nin bu antidemokratik uygulamaya son vermesini talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

‘HABER ALMA HAKKINA KARŞI DURUŞTUR'

Turgay OLCAYTO (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)

İktidarın Türkiye’de eleştirel gazetecilik hakkını kullandırmamak gibi bir kararı olduğunu görüyoruz. THY, uzunca bir süredir “muhalif” diye bellediği Cumhuriyet, Sözcü, BirGün, Evrensel, Karar gibi gazeteleri yolcularına okutmamakta ısrar ediyor ve bu gazeteleri almıyor. Bu aslında halkın haber alma, bilgilenme hakkına da karşı duruştur. Bunun onaylanacak hiçbir tarafı yok. Savunma olarak diyecekler ki “Tiraja göre alıyoruz” Böyle bir bahane yok. Tiraj değil nitelik önemlidir. Okurun istediği gazete önemlidir. Gerekirse yolcularıyla anket yapar, hangi gazeteyi yolcuları istiyorsa onları yolcularına sunmak görevidir. Yolcu oraya parasını vererek gelip oturuyor, istediği gazeteyi okumak da hakkıdır. Bugünlerde özellikle Cumhuriyet gazetesini hedef alan bu tavrı protesto ediyorum. Kamu kuruluşları, medyaya akreditasyon ve ambargo uygulayamaz.

‘MUHALİF MEDYAYA HASMANE TUTUM'

Gökhan DURMUŞ (TGS Genel Başkanı)

AKP hükümeti, iktidara geldiği günden beri muhalif medya kuruluşlarına yönelik bitmek bilmeyen hasmane bir tutum sergiledi. Bu medya kuruluşlarının yayınını durdurabilmek için kimi zaman çalışanlarını tutukladı, kimi zaman resmi ilanlarını kesti. Kamu kurumlarının ilan desteği zaten hiç olmadı. Kamu kurumları iktidara yakın medya kuruluşlarına desteklerini hiç esirgemedi. Cumhuriyet, Evrensel ve BirGün gibi gazeteler uzun süredir THY aracılığı ile okuyuculara ulaştırılmıyor. Bu gazetelerin okurları THY kullanıyor ama kendi gazetelerini bulamıyorlar THY hizmetleri içinde. THY yönetimin bu ayrımcı tutumdan vazgeçerek muhalif gazeteleri de bir an önce yolcularıyla paylaşmalıdır. Devlet olan ayrımcılık yapamaz.

‘TEKSESLİ HALE GETİRME PLANI’

Pınar Türenç (Basın Konseyi Başkanı)

İktidar, medyanın neredeyse tümünü ele geçirip “teksesli” hale getirme planını adım adım uygularken ülkenin milli kuruluşu THY de “iktidara muhalif” diye özgür gazetecilik yapan yayın organlarına uzun süredir ambargo uygulamakta. Halkın habere ulaşma kanallarını tıkamakta. Yolcuların bu gazetelere ulaşmasını engellemekte. Oysa demokrasilerde ifade ve iletişim özgürlüğü olmazsa olmaz. Kamu gücünü kullananlar, demokrasilerde dördüncü kuvvet olan basına eşit davranmak zorunda. Kamu kuruluşları medyaya ambargo uygulayamaz. Basın Konseyi olarak THY’nin, bu antidemokratik uygulamaya son vermesini; başta Cumhuriyet olmak üzere “muhalif” diye nitelediği gazetelere uyguladığı ambargoyu kaldırarak tüm gazeteleri almasını, tiraj ve okunurluk durumuna göre eşitlikçi bir uygulamaya geçmesini talep ediyoruz.

‘AYRIMCILIĞA DAYALI POLİTİKA’

Erol Önderoğlu (Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi)

Yurttaşın vergileriyle kalkınan şirketlerde topluma dönük bu şekilde bir ayrımcılıkta ısrar edilmesi hiçbir demokratik kaide ile bağdaşmadığı gibi çağdaş şirket işlerliğinin de bir parçası olamaz. RSF olarak THY’nin yıllardır ısrarcı olduğu bu ayrımcı politikalarından vazgeçmesini talep ediyoruz. THY vergilerle, tüm halkın ortak bütçesiyle, bugünlere gelmişse kendisinden bugün beklenen de; siyasi görüşü ne olursa olsun, yurttaşların her birine karşı hizmette ayrımcılığa gitmemektir. Bu tür bir ayrımcılığa dayalı yaklaşımın ne demokrasiyle ne de çağdaşlıkla bir alakası var.

‘ÖZEL BİR DAVA!’

Can Güleryüzlü (Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı)

Cumhuriyet gazetesine yönelik özel bir dava yürütüldüğü çok net şekilde görülüyor. Alınan kararla halkın gerçekleri öğrenmesi engellenmek istenmektedir. THY uçaklarını kullanacak vatandaşlara çağrı yapmak istiyorum: Halkın haber alma hakkı yolunda var olan Cumhuriyet gazetesine sahip çıkalım ve yolculuklarımızda birer Cumhuriyet gazetesi alıp yolculuk sonunda da koltuklara bırakalım. Cumhuriyet’in bu tür engellemelerle yıldırılamayacağını gösterelim.