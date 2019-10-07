İhbarcı, FETÖ firarisi

Ankara Adliyesi’nde zabıt kâtibi olarak çalışan Fatma Ekin Narin, Turgay Akçay, Esin Alkan ve Kamuran Emir hakkında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) 9 Kasım 2017’de ihbarda bulunuldu. İhbarda, bu memurlar hakkında “DHKP/C, MLKP gibi terör örgütlerine üye avukatlara, gözaltındaki şahıslara ve dışarıdan gelen destekçilerine yardım ediyorlar, içeri sokup bilgi paylaşıyorlar” denildi.

AYRINTILARIYLA VERDİ

4 memurun adliyede hangi birimlerde çalıştığını ayrıntısıyla veren ihbarcı, “Çalıştıkları yerler konumca önemli yerlerdir. Adını verdiğim şahısların da bu terör örgütlerine kesinlikle üye olduğunu düşünüyorum. Bir sürü vatan sevdalısı vatandaşımız meslek edinmek için sınavlarda ter dökerken bu vatan hainlerinin devletten ekmek yemesi kanıma dokunuyor. Benim vergilerimin teröristlerin boğazından geçmesini istemiyor, gereğinin yapılmasını arz ediyorum” diye yazdı.

İHBARLA SORUŞTURMA

Cumhuriyet Başsavcılığı, hemen kendi çalışanları hakkında terör örgütü üyeliğinden soruşturma açtı. Soruşturma sonucunda “iddiaların soyut olduğu” gerekçesiyle delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi.

Bunun üzerine 4 memur, savcılığa suç duyurusunda bulunarak kendilerine iftira atan ihbarcı hakkında dava açılmasını istedi. Savcılık, ihbar metnindeki ismi araştırdı. Araştırma sonucunda Hüseyin Gürsel Durmaz adına ulaşıldı. Durmaz’ın ihbar metninde yazdığı Mamak’taki adrese gidildi, ancak orada oturmadığı belirlendi. Eşinin üzerine kayıtlı telefonunun da kapalı olduğu görüldü. Savcılık, Durmaz hakkında terör örgütü üyeliği suçundan Ankara’da soruşturma bulunduğunu tespit etti. Durmaz’ın Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla arandığı ve halen firari olduğu belirlendi.

Savcılığın talebi üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği de Durmaz hakkında ifadesinin alınması ve ifade sonrasında serbest bırakılması amacıyla yakalama kararı çıkardı. Durmaz hakkında iftira suçundan dava açıldı. Savcı, iddianamede, “Sabıkasız oluşu şüpheli lehine değerlendirilmiştir” notunu düştü.