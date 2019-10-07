Eski hakimden itiraflar: ‘Halen görevde olan var’

Eski Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu üyesi hâkim Murat Özkan tutuklu bulunduğu süreçte Gaziantep H Tipi Cezaevi’nden, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek ifade vermek için talepte bulundu. Murat Özkan, 11 Ekim 2016 tarihinde savcıya ifade de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

‘HEPSİ MESLEKTE'

AÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğunu aktaran Özkan, “Eşim hâkim adayıydı. Aile birliğimizi sağlamak adına mesleğe başladım. Staj yaptığım dönemde bu örgüte müzahir kişilerle staj yapıyordum. Bunların isimlerini hatırlıyorum. Bunlar C.G., A.T., N.Y., F.A., L.U., O.K., O.D’dir. Bunlardan N.Y. dışındakiler hepsi meslektedir. Birisinin bölge adliyesi mahkemesi başkanı, diğerinin komisyon başkanı, bir diğerinin ise ağır ceza mahkemesi başkanı olarak görev yaptığını biliyorum. Bu ismini verdiğim kişiler FETÖ’ye tabidiler” dedi.

‘TOPLANIYORLARDI'

İsmini saydığı kişilerin meslekten ihraç edilen eski Danıştay üyesi Kasım Davas ile görüştüklerini ileri süren Özkan, “Kasım Davas o dönemde Trabzon İdare Mahkemesi’nde görev yapıyordu. Daha sonra Danıştay üyesi seçildi. 1999 yılında Ankara’da eğitim merkezine gitmiştim. O dönemde yine cemaat mensubu bildiğim kişiler çarşamba günleri eğitim merkezi dışında başka bir evde veya başka bir toplantı yerinde toplanıyorlardı” ifadelerini kullandı.

Göreve Bayburt’ta başladığını aktaran Özkan, daha sonra Tekirdağ’a atandığını, 2005 yılında ise tayinlerinin doğuya çıkacağını duymaları üzerine Adalet Bakanlığı’na giderek dönemin Personel Genel Müdürü (eski HSYK 1. Daire Başkanı /FETÖ’den tutuklu) İbrahim Okur ile görüştüklerini belirtti. “O dönem bakanlıkta tüm işler İbrahim Okur’dan geçiyordu” diyen Özkan, yapılan görüşmenin ardından İstanbul’a Eyüp Adliyesi’ne atandıklarını aktardı.