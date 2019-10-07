Katledilen 7 TİP’li anıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi olan Salih Gevenci de Çorum’da Hıdırlık Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Mezarına kırmızı karanfillerin bırakıldığı anma töreninde konuşan dönemin Türkiye İşçi Partisi yöneticilerinden Can Açıkgöz, “Onların mücadelesi bizim mücadelemizle devam ediyor. Bu arkadaşlar toplumsal mücadelenin öncüleri ve önderleriydi. Aşk olsun, bizden önce bu mücadeleyi vermiş olanlara. Aşk olsun, bu mücadele bayrağını bizden sonra devam ettirecek genç arkadaşlara” dedi.