Mimarına emanet

Ergenekon, Balyoz kumpas davalarının mağdurlarının yargılandığı mahkemeler olan özel yetkili mahkemeleri (ÖYM) düzenleyen CMK 250, 251 ve 252. maddelerinin kamuoyunda mimarı olarak bilinen Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk’ün, Yargı Reformu Komisyonu’nun başkanı olduğu ortaya çıktı. Öztürk’ün geçmiş yıllarda ÖYM’lere ilişkin yaptığı çok sayıda konuşma bulunuyor. Bahri Öztürk’ün danışmanı ise gazetemize yaptığı açıklamada, “Bahri Öztürk zaman zaman komisyona başkanlık ediyor ancak şu an üye” dedi.

BÖYLE SAVUNMUŞTU

Bahri Öztürk’ün 2012’de yaptığı bir konuşmada ÖYM’lere ilişkin söylediği sözler ise şöyle:

“Mukayeseli hukuk incelemesi yaptığımızda kimse yalan söylemesin, ÖYM’ler dünyanın gelişmiş her ülkesinde vardır. Adı bazen şudur bazen budur ama vardır. Var olması zorunlu, çünkü CMK 250. maddenin 1. fıkrası 3. bendine baktığınızda şunu görürsünüz. 1’incisi uyuşturucu baronları, narkotik, 2’ncisi terör ve terör baronları, 3’üncüsü ise mafya... Yani örgütlü suç konumuz. Ben Avrupa Organize Suçlulukla Mücadele Çalışma Grubu üyesiyim. Aşağı yukarı 20 yıldır. O ülkelerde ne yapıldığını çok yakından takip ediyorum. Örgütlü suçlarla mücadele etmek bildiğimizden daha zor. Sebebi basit... İştirak halinde işlenen suçlarda azmettiren kim vs. bilirsiniz. Ancak örgütlü suçlarda bulamazsınız. Onlar suçu bölüştürürler. Uyuşturucu da mesela kovaları biri temin eder, birisi taşır diğeri bir malzeme bulur bir yerden. Siz o hareketi asla bir bütün olarak göremezsiniz eğer ihtisas sahibi değilseniz. Alelade bir yargıç, alalede bir savcı, alalede bir öğretim üyesi bu işi göremez.”