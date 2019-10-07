Aydınlatma fişeğinin bedeli: 2.5 yıl hapis



Üniversiteden geçen yıl mezun olan Uğur Karakaş’a (25), 1 Mayıs 2016’da Fenerbahçe - Gaziantep maçını izlemek için kız arkadaşının evine giderken üzerinde 10 aydınlatma fişeği bulunduğu için dava açıldı. “Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme” suçundan yargılanan Karakaş’a 2.5 yıl hapis cezası verildi. Karakaş kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

‘TAŞIMAK SUÇ DEĞİL'

Karakaş’ın avukatı İsmail Emre Telci, “Müvekkilim 1 Mayıs sabahı serbest bırakılmıştır, kuvvetli bir şüphe olsa o gün serbest bırakılmazdı. Ayrıca yine dava dosyasında bulunan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilen raporda söz konusu aydınlatma fişeklerini bulundurmanın ya da taşımanın suç olmadığını, suçun oluşabilmesi için canlı bir varlığa atılmasının gerektiğini açık ve net bir şekilde dile getirmiştir. Müvekkilimin çantasında bulunan maddelerin bulundurulmasının açıkça suç olmadığı bizzat kanunda belirtilmiştir” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise “Aydınlatma fişeklerinin belli bir alanı aydınlatmaya yaradığı bilinmekle birlikte, havaya atılmayıp canlıya doğru atıldığında yaralanmaya sebep olabileceği, bu sebeple amacı dışında kullanılması halinde tehlikeli bir silah görevi göreceği tespit edilmiştir. Söz konusu 10 adet aydınlatma fişeği; fabrikasyon olarak eğlence ve gösteri amaçlı üretilip piyasadan rahatlıkla temin edildiği bilinmektedir” denildi.