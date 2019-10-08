Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak il genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (76-150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.