Gökhan Özoğuz'dan operasyon paylaşımı

Gökhan Özoğuz TSK'nin "hazırız" mesajının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özoğuz, "Askerimiz gidiyor veya gitmiyor,kararı biz vermiyoruz! Keşke verebilseydik ve hiçbir taraftan kimse zarar görmese ve #savaşahayır olsaydı. Fakat verilen karar bu ve şartlar bunu gerektiriyorsa. Öyle veya böyle Asker gidiyorsa. Ben her zaman karşılıksız giden Askerin yanındayım!" yazdı. Özoğuz'un paylaşımları şöyle:

Yanlış veya dopru ilişkilerden veya karşılıklı hamlelerden dolayı Askerimiz oraya gidiyor mu ? Güvenlik koridoru oluşturmak zorunda kalıyormuyuz ? Evet .

Tabiki herzaman #savaşahayır.Fakat Amerika aradan çekildi ve Başka çaremiz kalmadıysa Ordumuzu manen yanlız bırakmak olamaz! — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 7, 2019

Hepimiz kendimize göre bu süre gelen ve sonu savaşa varan süreci yorumluyoruz!

Fakat Konunun gerçekten ne oldupunu ve Neden oldupunu bilmiyoruz.

Çıkan haberlerden yorumluyoruz.

Sonuç olarak Askerimiz gidiyor!

Hepimiz birer stratejisten olmuşuz.Kimse ölmesin!

Vatan zarar görmesin! — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 7, 2019