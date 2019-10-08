Gökhan Özoğuz'dan operasyon paylaşımı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon ile ilgili mesaj paylaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Ekim 2019 Salı, 10:04

[Haber görseli]

Gökhan Özoğuz TSK'nin "hazırız" mesajının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özoğuz, "Askerimiz gidiyor veya gitmiyor,kararı biz vermiyoruz! Keşke verebilseydik ve hiçbir taraftan kimse zarar görmese ve #savaşahayır olsaydı. Fakat verilen karar bu ve şartlar bunu gerektiriyorsa. Öyle veya böyle Asker gidiyorsa. Ben her zaman karşılıksız giden Askerin yanındayım!" yazdı. Özoğuz'un paylaşımları şöyle:

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