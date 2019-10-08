Cem Yılmaz filminde o ismi uzaylı yaptı

Cem Yılmaz, önümüzdeki hafta gösterime girecek olan Karakomik Filmler serisi Kaçamak ve 2 Arada filminde sürpriz bir isme de yer vermiş. Yılmaz, spor hocası Sami Hamidi'yi uzaylı rolüye seyirci karşısına çıkarmaya hazırlanıyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Ekim 2019 Salı, 10:11

[Haber görseli]Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler serisi Kaçamak ve 2 Arada, 18 Ekim’de gösterime girecek. Başrollerinde Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur’un yer aldığı serinin yönetmenliğini ve senaristliğini de Cem Yılmaz üstlendi.

Filmde sürpriz bir ismin olduğu da ortaya çıktı. Yılmaz'ın spor hocalığını yapan Sami Hamidi, serinin Kaçamak bölümünde bir uzaylı oldu. Rol için önce özel bir teknikle Hamidi'nin yüzü ve vücudunun kalıbı çıkarıldı. Özel uzaylı makyajı ise 8 saatte tamamlandı. Kaçamak, bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay'ın başına gelen komik olayları beyazperdeye taşıyor.[Haber görseli]

Kaynak: Sözcü.com

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